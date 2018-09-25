BM'ye akredite 'ilk bebek'
Yeniİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi’ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ve eşi Clarke Gayford ile katıldı.
Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto’nun ardından görev başındayken doğum yapan ikinci lider olan Ardern’in, kucağında bebeğiyle olan anları fotoğraflara yansıdı. Twitter kullanıcılarının Neve’ye verilen BM kimliğini merak ettiğini belirten Clarke Gayford, kişisel hesabından, BM’nin verdiği “Yeni Zelanda’nın First Bebeği” yazılı tanıtım kartını paylaştı. Gayford, “Keşke BM’deki bir salonda bebeğin bezinin değiştirildiği sırada odaya giren Japon delegasyonunun şaşıp kalan yüz ifadelerini kaydedebilseydim. 21. doğum gününde büyük sürpriz olurdu” dedi.
Yeni Zelanda’da ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’ndeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, 3 ay sonra yapılan seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017’de ülkenin 40. Başbakanı olmuştu. 8 ay sonra da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos başında göreve dönmüştü. Başbakan’ın yarın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına da bebeğiyle gelmesi bekleniyor.
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