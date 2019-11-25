Firavunun kedileri
Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda firavunlar dönemine ait kedi heykelleri ve mumyaları bulundu.
Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentindeki Sakkara kazı alanında düzenlediği basın toplantısında, firavunlar dönemi müzesi oluşturacak büyüklükte bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi. Anani, kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandığın çıkarıldığını açıkladı. Bu sandıklarda 5 adet büyük kedi mumyasının bulunduğunu belirten Anani, ilk incelemelerde bu mumyalardan ikisinin aslan yavrularına ait olması ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.
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