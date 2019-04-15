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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
15.04.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Finlandiya'da sandıktan 'koalisyon' çıktı

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Finlandiya'da sandıktan 'koalisyon' çıktı

Finlandiya'da yapılan genel seçimlerin ardından oyların yüzde 17,8'ini alan Sosyal Demokrat Parti birinci olurken, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ise ikincilik elde etti.

Finlandiya'da yapılan genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SDP) oyların yüzde 17,8'ini alarak birinci oldu.

Gelecek dört yıl ülkeyi yönetecek isimlerin belirlendiği seçimde, hiçbir parti 200 sandalyeli mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

SDP'nin oyların yüzde 17,8'ini aldığı seçimin sürprizi, aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi oldu. 2015 seçimindeki başarısını artıran parti, seçimi ikinci olarak tamamladı.

MİLLETVEKİLİ SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN YEŞİLLER VE SDP OLDU

Öte yandan, dört yıl önceki seçime göre milletvekili sayısını en çok artıran partiler Yeşiller ve SDP oldu.

Bu arada, 2015'te Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandıktan sonra meclise giren tek Türk milletvekili Ozan Yanar (Yeşiller), bu kez seçilemedi. Yanar, Gezi olaylarını ve medya yayınlarını Helsinki'de örgütleyen ana figür olarak biliniyordu.

Gerçek Finler Partisi, geçen dönemde de koalisyon ortağı olmuş ancak aşırıya kaçan söylemleri nedeniyle dışlanınca hükümet krizi yaşanmıştı. Gerçek Finler Partisi'nden bakanlar, partilerinden ayrılarak hükümette kalmış ve bu sayede hükümet dağılmaktan kurtulmuştu.

4,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Finlandiya'daki seçimde katılım yüzde 72 olarak açıklandı.

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