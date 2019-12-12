Finlandiya’da kadının sözü geçer

Sosyal Demokrat Partili Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı unvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin ilk vaadini “istikrar” olarak nitelerken, Instagram paylaşımlarına devam edeceğini de söyledi.