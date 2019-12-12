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Finlandiya’da kadının sözü geçer
Finlandiya’da geçen hafta Başbakan Antti Rinne’nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin’in başbakanlığında kurulan yeni hükümet mecliste güvenoyu aldı.
Sosyal Demokrat Partili Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı unvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin ilk vaadini “istikrar” olarak nitelerken, Instagram paylaşımlarına devam edeceğini de söyledi.
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