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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.05.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Finlandiya'da aşırı sağcı lider'den İslamiyet'e çirkin saldırı

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Finlandiya'da aşırı sağcı lider'den İslamiyet'e çirkin saldırı

Finlandiya'nın aşırı sağcı lideri Marco De Wit, AP seçimlerine yönelik çalışmaları sırasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco De Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.

Helsinki’nin Kamppi semtinde son bir haftadır seçim çadırı kuran ve burada AP seçimleri için oy toplayan Wit, konuşmaları esnasında polisin gözleri önünde zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i yere atarak büyük bir provokasyon yaptı.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Wit'e tepki gösterdiğini belirterek, ''Polise onun nefret suçu işlediğini söyledim ve engel olmalarını istedim. Polis müdahalede bulunmadı.'' dedi.

Aşırı sağcı liderin Hz. Muhammed'e de hakaretlerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, söz konusu provokasyona bazı kişilerin de mani olmaya çalıştığını ifade etti.

Estonyalı 17 yaşındaki Müslüman bir gencin Wit'e engel olmaya çalıştığını ve Rus arkadaşı ile Wit'i tartakladığını belirten Yılmaz, ''Finlandiya'da nefret suçu ve din dokunulmazlığı kanunlarda var. Wit, Kur'an'ı yere atarak, yırtarak, Peygamberimize hakaret ederek nefret suçu işliyor ancak polis ses çıkarmıyor. Wit'i durdurmak için Müslüman gençler müdahale ediyor ve tartaklıyor, polis yine ses çıkarmıyor yani insanları birbirlerine kışkırtıyorlar.'' diye konuştu.

Provokasyonun videosunu çekip sosyal medyada yayımladıklarının altını çizen Yılmaz, ''Sadece Kur'an-ı Kerim'i değil önceki konuşmalarında Tevrat'ı da yere atarak provokasyona imza attı. Eski Meclis Başkanı Eero Heinaluoma, Yahudi Milletvekili Ben Zyskowicz olay yerindeyken bunu yaptı. Daha sonra Wit alanda bulunanların bazılarından dayak yedi. Birçok polis sadece dayağı izledi. Ben de polisin bu ikiyüzlü tutumuna kızıyorum. Olayın arkasını bırakmayacağım. Suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti.

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