Film gerçek oldu! 50 ilk öpücük
ABD’de konser sırasında başına aldığı darbe sonucu hafıza kaybı yaşayan Riley Horner’ın yaşadıkları, başrollerini Drew Barrymore ve Adam Sandler’ın paylaştığı ve genç kadının her güne sıfırlanmış bir hafızayla uyandığı ‘50 İlk Öpücük’ filmini hatırlattı.
ABD’nin Illinois eyaletinde Riley Horner (16), gittiği konserde izleyicilerden birinin kalabalığın üzerine atlamasıyla başına darbe aldı. Doktorlar başta Riley’nin şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiğini zannedip taburcu etti ancak Riley’nin hafızası her 2 saatte bir sıfırlanmaya başladı. Uyandığı her sabahı kazanın yaşandığı 11 Haziran günü zanneden Riley, kapısında asılı olan takvime bakarak her gün yeni bir şaşkınlık ve korku yaşadığını söylüyor.
HER YAPTIĞINI FOTOĞRAFLIYOR
Riley, deneyimlediği durumun gerçeküstü bir filmi yaşamak gibi olduğunu ifade ederken, tüm hayatının bir kısırdöngüye girdiğini aktarıyor. Gündelik hayatı hastalığıyla birlikte değişen Riley, hafızası her iki saatte bir sıfırlandığı için alarmlarla yaşıyor. Riley, yaptıklarını unutmamak için gün içinde sık sık cep telefonuyla fotoğraf çekerek yaşadıklarını kayıt altına alıyor.
AŞK FİLMİ
Başrollerini Drew Barrymore ve Adam Sandler’ın paylaştığı 2004 yapımı film, geçirdiği trafik kazası sonucu her gece hafızası silinen sanat öğretmeni Lucy ile deniz canlıları veterineri Henry’nin aşkını konu alıyor.
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