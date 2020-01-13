MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFiller ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü
GeriDünya Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü

Tayland’da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele Avustralya’da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Tayland’ın Ayutthaya şehrinde filler ve öğrenciler, Avustralya’da ölen milyonlarca hayvan için yürüyüş gösterisi düzenledi. Farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler “Avustralya için dua edin” yazılı pankartlar taşıdı.

İlkokul öğrencisi Laksaporn Loetpiriyakamol, “Bugün desteğimi Avustralya'da ölen hayvanlara göndermek istiyorum. Tüm hayvanların hayatta kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümet, milyonlarca hayvanın öldüğü orman yangını felaketini ‘Ekolojik bir trajedi’ olarak nitelendiriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle