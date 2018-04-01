Filistinlilere İHA’dan göz yaşartıcı bomba yağdırdılar
İsrail’in önceki gün Gazze Şeridi’nden sınıra yürümek isteyen Filistinli eylemcilere sert müdahalesinde en az 16 kişinin ölmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplandı. İsrail’in gerçek mermi kullandığı askeri müdahale sırasında havadan da drone’larla göz yaşartıcı bomba yağdırdığı ortaya çıktı.
2014 yılında İsrail’in Gazze’ye sınır ötesi harekât gerçekleştirmesinden bu yana önceki gün Filistin en kanlı günlerinden birine tanık oldu. Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden Toprak Günü’nün 42’nci yılında ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ için Gazze Şeridi sınırına doğru yürüyen eylemcilere İsrail’in sert müdahalesi yüzünden 16 kişi hayatını kaybetti.
YÜZLERCE YARALI
İsrail, ellerinde bayraklarla sınıra doğru yürüyen Filistinlilere plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Bu sırada drone’lardan da insanların üzerine göz yaşartıcı bomba atıldığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, orantısız güç kullanıldığı iddiasını reddederek ölen Filistinlilerin 18-30 yaş grubunda şiddet olaylarında yer almış ve militan fraksiyonlara mensup kişiler olduğunu savundu. Manelis yaralı sayısının da abartıldığını iddia etti. Gazze Şifa Hastanesi’ne çoğu mermiden yaralanmış 284 kişinin getirildiği, bunların 70’inin 18 yaş olduğu belirtildi. Dün de bir grup eylemci, İsrail’in sınıra inşa ettiği duvarın yakınlarında eylemler için kurdukları çadırlara geri döndü. Protestoların 15 Mayıs 1948’de yüzbinlerce Filistinlinin yerlerinden edildiği Nakba (Büyük Felaket) Günü’nün 70’inci yılına kadar sürmesi bekleniyor.
İNTİKAM SLOGANLARI
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, dün bir günlüğüne yas ilan ederken Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da genel greve gidildi. Önceki günkü eylemlerde hayatlarını kaybedenler dün toprağa verilirken kurbanların öfkeli aileleri ve yakınları ‘İntikam’ diye slogan attı.
Dün protestolarda ölen Filistinlilerin cenazelerinde öfke ve gözyaşı vardı.
BİLGİ NOTU
İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Topraklarını bırakmak zorunda kalan Filistinliler, önceki gün ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında altı hafta sürecek İsrail’i hedef alan eylemler başlatmıştı.
İSRAİL’DEN TEHDİT
İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Manelis, Hamas’ın protestoları İsrail’e yönelik saldırı amaçlı kullandığını öne sürdü. Eylemlerin 15 Mayıs’a kadar sürmesinin beklendiğini belirten Manelis, bunun karşılıklı bir şiddete dönüşmesine izin vermeyeceklerini söylerek “Eğer böyle devam ederse Gazze Şeridi içinde müdahaleden başka seçeneğimiz kalmayacak” dedi.
Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Kuveyt’in talebi üzerine acil toplandı, ancak üyelerden itidal çağrıları dışında ortak bir açıklama gelmedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘bağımsız ve şeffaf soruşturma’ çağrısında bulundu.
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