Filistinlilerden çiti yıkma eylemi
FİLİSTİN’de başlatılan ve cuma namazı sonrasında yapılan ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinin dün üçüncüsü gerçekleştirildi. Binlerce Filistinli, İsrail’in sınır çitine karşı eylem yaptı.
Halatlarla dikenli telleri devirmeye çalışan eylemcilere İsrailli güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu 1 eylemci öldü, 223 eylemci yaralandı. Gazze Şeridi’nde “Büyük Dönüş” gösterilerine devam eden Filistinliler, cuma namazını İsrail sınırında kıldı. Bu haftaki gösterilere ‘Bayrak Cuması’ adını veren Filistinli aktivistler, sınırda binlerce Filistin bayrağı açtı, İsrail bayrakları yaktı. Gösterilerde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun posterleriyle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın posterleri de yakıldı. Polis, gözyaşartıcı bomba ve gerçek mermilerle göstericilere müdahale etti.
TOPRAKLARINI İSTİYORLAR
Önceki haftalarda düzenlenen eylemlerde 33 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail’in silahsız eylemcileri vurması tepki çekerken İsrail, sınırlarını korumak için bunu yaptığını savunmuştu. Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. Eylemciler sürgün edildikleri topraklara geri dönmeyi ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kalkmasını istiyor. Filistinliler “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında başlattıkları gösterilere mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
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