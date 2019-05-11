Filistinliler engel tanımadı
Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti.
On binlerce Filistinli dün sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa’nın yolunu tuttu. İsrail, Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze’den de Filistinlilerin girişine izin vermedi. Giriş engelinin ardından bazı Filistinli gençler, Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarını tırmanarak Kudüs’e geçmeye çalıştı.
BİRLİK ÇAĞRISI
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim, cuma hutbesinde, geçen hafta İsrail gazetesi tarafından maddeleri sızdırılan “Yüzyılın Anlaşması”na tepki gösterdi.
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