Filistinliler Abbas için 'dev mülteci kimliği' tasarladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFilistinliler Abbas için 'dev mülteci kimliği' tasarladı
GeriDünya Filistinliler Abbas için 'dev mülteci kimliği' tasarladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
26.09.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Filistinliler Abbas için 'dev mülteci kimliği' tasarladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filistinliler Abbas için 'dev mülteci kimliği' tasarladı

Batı Şeria'da Filistinli bir grup, Devlet Başkanı Mahmud Abbas için dönüş hakkını vurgulayan "dev mülteci kimliği" tasarladı.

Beytüllahim kentindeki Filistinli aktivistler tarafından hazırlanan, mültecilerin kullandığı kimliğe benzetilen dev panoda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alıyor.

Abbas'ın 13 yaşında iken İsrail tarafından çıkarıldığı işgal altındaki kent Safed'in de yazılı olduğu, 4 metre yüksekliğinde ve 9 metre genişliğindeki kimliğin üzerinde ayrıca "Dönüş hakkını elde edene kadar geçerlidir." ifadesi bulunuyor.

Söz konusu girişimi başlatan isimlerden, Beytüllahim kentindeki Fetih Hareketi üyesi Abdullah Zegari, bu kimliğin, 6 milyon Filistinli mültecinin acısını ve umudunu taşıdığını belirtti.

Kimliğin bugün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Beytüllahim Temsilciliği ve kentteki Filistin Devlet Başkanlığı binası önünde sergileneceğini açıklayan Zegari, "Biz bunu BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Abbas'a destek vermek ve UNRWA'yı tasfiye etmeye çalışarak dönüş hakkını hedef alan ABD'nin uygulamalarına karşı çıktığımızı ifade etmek için hazırladık." ifadelerini kullandı.

UNRWA kimliği kullanan Filistinli mülteciler, bu kuruluşun sunduğu sağlık, eğitim ve insani yardımlardan yararlanıyor.

ABD'NİN YARDIMLARI DURDURMA KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Telefonunu şarj etmek için kokpite girince...

Açılışı böyle yaptı!

ABD'den ateşi körükleyen sözler: Kıyamet kopacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun acısını çekecekler