Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerlerine İsrail’den destek
İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin Gazze sınırında silahsız bir Filistinli göstericiyi vurduktan sonra alkış tuttuğu skandal videoya İsrailli bakanlardan övgü geldi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “Vuran asker onurlandırılmalı” derken, Eğitim Bakanı Naftali Bennett da savunmasız Filistinli’yi vuran İsrail askerlerini savundu.
İzinsiz olarak kaydedilen video sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Filistinli göstericiyi vurmadan önce hedefe giren çocuklara sinirlenen askerler, birkaç saniye gecikmeyle göstericiyi vurmuş ve ardından “Evet” diye bağırarak sevinmişti. Görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından doğrulanırken, o askelere İsrailli iki bakandan destek geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, videonun birkaç ay önce kaydedildiğini doğruladı ve görüntüler hakkında inceleme başlanacağını bildirdi.
‘VURAN ASKERLER ONURLANDIRILMALI’
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “Vuran asker onurlandırılmalı” derken, Eğitim Bakanı Naftali Bennett da savunmasız Filistinli’yi vuran İsrail askerlerini savundu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise dün Golan Tepeleri’nde yaptığı konuşmada, “Vuran asker onurlandırılmalı fakat videoyu çeken asker askeri mahkemede yargılanmalı” dedi. Askerlerin sevinç çığlıkları ile ilgili olarak da Liberman, “Gerçek çok açık; İsrail Savunma Kuvvetleri dünyadaki en ahlaklı ordudur. Ancak cephede olduğunuzda ve gergin durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, bazen gerginliği bir kenara bırakabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
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