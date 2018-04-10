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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
10.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerlerine İsrail’den destek

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İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin Gazze sınırında silahsız bir Filistinli göstericiyi vurduktan sonra alkış tuttuğu skandal videoya İsrailli bakanlardan övgü geldi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “Vuran asker onurlandırılmalı” derken, Eğitim Bakanı Naftali Bennett da savunmasız Filistinli’yi vuran İsrail askerlerini savundu.

İzinsiz olarak kaydedilen video sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Filistinli göstericiyi vurmadan önce hedefe giren çocuklara sinirlenen askerler, birkaç saniye gecikmeyle göstericiyi vurmuş ve ardından “Evet” diye bağırarak sevinmişti. Görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından doğrulanırken, o askelere İsrailli iki bakandan destek geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü, videonun birkaç ay önce kaydedildiğini doğruladı ve görüntüler hakkında inceleme başlanacağını bildirdi.

Filistinli göstericiyi vuran İsrail askerlerine İsrail’den destek

‘VURAN ASKERLER ONURLANDIRILMALI’

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, “Vuran asker onurlandırılmalı” derken, Eğitim Bakanı Naftali Bennett da savunmasız Filistinli’yi vuran İsrail askerlerini savundu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise dün Golan Tepeleri’nde yaptığı konuşmada, “Vuran asker onurlandırılmalı fakat videoyu çeken asker askeri mahkemede yargılanmalı” dedi. Askerlerin sevinç çığlıkları ile ilgili olarak da Liberman, “Gerçek çok açık; İsrail Savunma Kuvvetleri dünyadaki en ahlaklı ordudur. Ancak cephede olduğunuzda ve gergin durumlarla karşı karşıya kaldığınızda, bazen gerginliği bir kenara bırakabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

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