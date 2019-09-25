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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.09.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Filistinli bakanı gözaltına aldılar

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Son dakika... Filistinli bakanı gözaltına aldılar

İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvveti, sabah saatlerinde Hedmi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin evde arama yaptıktan sonra Hedmi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Bakan Hedmi, son üç ayda ikinci kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

FİLİSTİNLİ BAKAN'A "KUDÜS" ENGELİ

Öte yandan Filistin basınına göre, İsrail polisi Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Ahmed el-Mecdelani'nin Kudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail polisinin, Bakan Mecdelani'yi, kente girmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.

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