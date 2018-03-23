Filistinli Ahed’e 8 ay hapis cezası
15 yaşındaki Filistinli kuzeninin İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralandığını duymasının ardından bir İsrail askerine tokat attığı için aralık ayında gözaltına alınan 17 yaşındaki Ahed Tamimi önceki gece 8 ay hapis cezası aldı.
AHED Tamimi’ye karşı 12 farklı suç yöneltilmişti. Tamimi’nin avukatı Gaby Lasky, mahkeme ile anlaşma sonucunda müvekkilinin 8 ay hapis cezası aldığını açıkladı. Tamimi’nin aralık ayından beri gözaltında tutulduğu süre de cezadan düşecek ve Filistinli genç temmuz ayında serbest kalacak. Ahed Tamimi ayrıca 5 bin şekel (5.600 TL) para cezasına çarptırıldı. Ahed Tamimi’nin davası dünyada büyük yankı uyandırmış ve duruşmalara yabancı ülkelerin diplomatları da gözlem için katılmıştı. Hollywood’un siyahi yıldızlarından Danny Glover ve Rosario Dawson ile Amerikalı feminist yazar Alice Walker, Tamimi’nin serbest kalması için imza verirken, onun durumunu ‘ABD’deki göçmenlerin ve azınlık toplulukların çocuklarının polis şiddetine uğramasına’ benzetmişti.
‘İŞGAL ALTINDAYKEN ADALET OLMAZ’
Uluslararası Af Örgütü de Ahed Tamimi’nin davasına dikkat çekmişti. Af Örgütü, Filistinli genci, Amerikalı siyahların hak mücadelesinin sembol ismi Rosa Parks’a benzeterek “Filistin’in Rosa Parks’ı” ismini kullanmıştı. Mahkemeye elleri kelepçeli ve ayaklarından zincirlenmiş şekilde getirilen Ahed Tamimi, gazetecilere “İşgal altındayken adalet olmaz” diye bağırdı. Ahed’in babası Bassem Tamimi, “Avrupalılar, sarışın ve mavi gözlü kızımı gördüğünde sarsılıyor, çünkü kendi çocuklarını görmüş oluyor. Bu durum, uluslararası toplumda Filistin’e karşı olan basma kalıp görüntüyü kırdı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle