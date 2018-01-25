Filistin'e şantaj İran'a gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilerin ABD'ye saygısızlık yaptığını öne sürerek, İsrail'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini söyledi. Trump İran'la nükleer anlaşmayı da yine eleştirdi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesinin ardından konuştu.

'SAYGISIZLIK' DEDİ

ABD tarafından mali yardım sağlanması için Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini belirten Trump, Filistin yönetiminin

geçen günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararlarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar

yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek." ifadelerini kullandı. Trump İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı da yine eleştirdi.

NETANYAHU'DAN KUDÜS TEŞEKKÜRÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’a Kudüs kararı için özellikle teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı:

“Sayın Başkan, bu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD elçiliğini tanıma kararınızın ardından ilk görüşmeniz, o yüzden önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu kararınız her zaman hatırlanacak ve halkımızın kalbinde, gelecek nesillerde dahi yer edecektir.”

“İnsanlar bunun barış sürecini geri götürdüğünü söylüyor ama ben bunun barış görüşmeleri adına bir ilerleme olduğunu söylüyorum. Çünkü bu karar tarihi, mevcut gerçekleri yansıtıyor, gerçeklere dayanıyor. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. Ve bunu hiç unutmayacağız.”

“Sizi ayrıca İran nükleer anlaşması konusunda da sonuna kadar destekliyoruz. Bunun felaket bir anlaşma olduğunu söylemiştiniz. Eğer bu anlaşmadaki eksikler ve hatalar düzeltilmezse anlaşmadan çekileceğinizi söylemiştiniz. Bilmenizi istiyorum, eğer böyle bir karar verirseniz, sizi sonuna kadar destekleyeceğiz.”

PROTESTO BEKLENİYOR

Filistin yönetimi geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki amacıyla, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararı almıştı.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump yapacak. Bu yıl ABD heyetinde Trump'ın beraberinde çok sayıda bakan yer alıyor.

Trump'ın yapacağı kapanış konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.