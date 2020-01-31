Filistin’den Arap ülkelerine çağrı

Heniyye, ABD yönetiminin, “işgalci Siyonist yerleşim birimleri ve Yahudileştirme planlarına yönelik açık şekildeki taraflı tutumu karşısında tavizsiz bir duruş sergilenmesini” istedi.

ABD’de Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Trump’ın planına tepki gösterdi. Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Ortodoks Yahudilerinin önde gelen liderleri, Trump’ın söz konusu plan ile Filistin’i yok sayarak bölgedeki sorunu daha da derinleştirdiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Azil gölgesinde ve seçim kulvarında olan Trump’ın, mart ayında seçime girecek olan Netenyahu ile eşgüdüm halinde beşeriyetin ve bölge halklarının huzur, barış ve istikrarıyla oynaması ibretlik bir alçalmadır. ABD-İsrail vandallığını lanetliyoruz” dedi.