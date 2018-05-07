Filistin lideri Mahmud Abbas Latin Amerika turunda
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin konusunda destek istemek üzere Latin Amerika ülkeleri ziyaretine başladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Latin Amerika ülkeleri ziyaretine başladı. Abbas'ın Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi El-Halidi yaptığı açıklamada, Devlet Başkanının Latin Amerika turu kapsamında Venezuela, Şili ve Küba'ya gideceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak ilan edip ABD’nin Tel Aviv’deki konsolosluğunu Kudüs’e taşıyacaklarını açıklamasından sonra Abbas, Filistin ve Kudüs davasına destek için ve bağımsız Filistin Devleti’ni kurmak amacıyla Afrika, Avrupa ve Arap ülkelerine çeşitli geziler düzenlemişti
Başkan Abbas'ın mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerde Filistin davasına ve Kudüs'e destek amaçlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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