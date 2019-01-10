Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFilistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu
GeriDünya Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
10.01.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filistin kökenli ABD Kongre üyesi BDS hareketini savundu

ABD’nin ilk Filistin kökenli Müslüman kadın Kongre üyesi Rashida Tlaib, ifade özgürlüğü ve İsrail’i korumaya yönelik tasarı konusunda Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’nın, West Virginia Demokrat Senatörü Joe Manchin ile "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine katılan ABD şirketlerinin yerel ve eyalet yönetimleri tarafından boykot edilmesine izin veren tasarı sunmasına tepki gösterdi.

"HANGİ ÜLKEYİ TEMSİL ETTİKLERİNİ UNUTTULAR"

Meksika sınır duvarı bütçesi anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kısmen kapalı olduğu bir zamanda ilk yasa tasarısının İsrail’i boykot eden şirketler üzerine çıkarılmak istenmesini eleştiren Tlaib, Twitter hesabından "Hangi ülkeyi temsil ettiklerini unuttular. ABD’de boykot etmek bir haktır, ifade özgürlüğü ve eşitlik için tarihi mücadelemizin bir parçasıdır." değerlendirmesini yaptı.

"BU ‘ÇİFTE SADAKAT’ UYDURMASI TİPİK BİR ANTİ-SEMİTİK ÇİZGİDİR"

Senatör Rubio da Twitter hesabından Tlaib’e "Bu ‘çifte sadakat’ uydurması tipik bir anti-semitik çizgidir. BDS, özgürlük ve eşitlikle ilgili değil, İsrail’i yok etmekle ilgilidir." şeklinde yanıt vererek, İsrail’i boykot etmek gibi, İsrail’i boykot eden şirketleri de boykot etmenin anayasa tarafından korunduğunu savundu.

Tlaib de "Senatör Rubio, önceki tweetimin, Amerikalıların anayasal hakkı olan ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan senin gibi ABD senatörlerini eleştirdiği açıktır.” diye yanıt vererek, “Amerikan halkının, eylemsizliğinizden dikkatleri dağıtmak için tartışma yaratmak yerine hükümetin kısmen kapalı olmasını sonlandırmak için Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerin odaklanmasına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CIA 50 yıldır gizliyordu! 1949'da Türkiye'de görüntülendi

Tehdit etmişlerdi! Belgeler art arda açıklandı

Sahil güvenlik personeline tuhaf öneri

Multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı