Filistin Devlet Başkanı'dan net cevap: "Bin kere hayır"

Abbas şu mesajları verdi:

Bu plana biz bin kere hayır diyoruz. Bu anlaşmayı kendileri yarattı ve şimdi uygulamak istiyorlar.

Bu komplo planı kesinlikle hayata geçmeyecek. Bu bir saçmalık.

Bana verilen anlaşmayı açıklamaya gerek bile yok.

Biz bunu kabul etmiyoruz.

Amerikan siyaseti Yahudi lobisinin emrinde. Biz bu anlaşmayı baştan reddettik.

Biz doğru yerde duruyoruz.

Bize dinleyin dediler. Kudüs gidecekse neyi dinleyeceğiz.

Hiçbir çocuk Kudüssüz devleti kabul etmez.

AB halen bu ana kadar ‘iki devletin uluslararası hukuka göre kurulması gerekiyor’ diyor. Bu bize uygun.

Amerikan halkı iyi niyetli bir halk. Diğer halklar gibi hak olan şeylere inanırlar.

ABD Kongresi bu yerleşimler karşısında ve Filistin konusunda çok büyük bir oyla karar aldı cumhuriyetçiler karşısında. Buradan anlıyoruz ki bazı insanlar hak ile batıl karşısında bir karar alabilirler.

ABD'de bu insanlar mevcuttur.

Ayrıntılar geliyor...