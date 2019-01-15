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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Abbas, Filistin'in, BM Genel Merkezi'nde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını devralacağı etkinlik öncesi BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Abbas, gazetecilerin, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt vermeden BM Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Abbas'a eşlik eden Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Abbas ve Guterres görüşmesinin ''çok iyi'' geçtiğini söyledi.

Abbas, BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa ile de görüştü.

BM Genel Kurulu, geçen ekim ayında Filistin'in, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararı kabul etmişti.

Filistin'in başkanlığına 146 üye destek vermiş, ABD, İsrail ve Avustralya karşı çıkmıştı. BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu başkanı olarak grup adına açıklama yaparken ve teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.

BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünün ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltilmesine karar vermişti. Bu kararla Filistin, BM Genel Kurulundaki bazı oylamalara ve BM bünyesindeki uluslararası örgütlere katılma hakkı kazanmıştı.

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