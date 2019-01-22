Filipinli Müslümanlar özerklik için sandıkta
Filipinler, güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için dün referanduma gitti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin temmuz sonunda imzaladığı Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayla, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılması öngörülüyor.
Yasa kabul edilirse nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak, Bangsamoro (Moroların ülkesi) özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao’daki idari yetkileri Bangsamora hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.
LİDERLERİ İYİMSER
Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek. MİKC lideri Hacı Murad İbrahim “Ümitvarız ve iyimseriz. BOL onaylanacak” dedi. Filipinler’de 40 yıldır süren silahlı mücadelede 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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