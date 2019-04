Filipinler'in savaş tehdidi Kanada'yı harekete geçirdi

Kanada hükümeti, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ülkesi Filipinler'e bıraktığı çöp konteynerleri yüzünden "savaş" ilan etme tehdidine karşılık sorunu çözmek için birlikte çalışma sözü verdi.

Kanada Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kanada bu sorunu çözmek için Filipinler hükümeti ile işbirliği yapmaya kararlı. Sorunu çözmek ve çöpleri Kanada'ya geri gönderme kararını alan mahkeme kararının farkında" ifadeleri kullanıldı.

