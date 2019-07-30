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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.07.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Filipinler'den Çin'e Güney Çin Denizi tepkisi

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Filipinler'den Çin'e Güney Çin Denizi tepkisi

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin bölgede barışçıl faaliyetler yürüttüğü açıklamalarıyla ters düştüğünü bildirdi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Çin'in Manila Büyükelçisi Cao Cianhua'nın Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluş yıl dönümü nedeniyle Manila'da verilen resepsiyonda yaptığı konuşmaya ilişkin eleştiride bulundu.     

Cao'nun Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki barışçıl çabalarını sürdüreceği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Lorenzana, Çin'in kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne ilişkin eylem ve söylemlerinin aynı çizgide olmadığını söyledi.     

Ülkesinin Çin'e karşı şüphe duyduğunu belirten Lorenzana, bu durumun Pekin yönetiminin politikalarını değiştirmesiyle düzelebileceğini kaydetti.     

Büyükelçi Cao, dün akşamki resepsiyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin ihtilaflı Güney Çin Denizi sorununda barışçıl niyete sahip olduğunu ve askeri gücünü yalnızca savunma amaçlı geliştirdiğini söylemişti.     

Çin'in gücünü hegemonya kurmak ya da yeni nüfuz alanları oluşturmak amacıyla kullanmayacağını vurgulayan Cao, "Çin, gücünü dünyada barış, istikrar ve refah sağlamak için kullanmaya devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.     

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU     

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.    Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.     

Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.       

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