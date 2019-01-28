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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf:AFP
28.01.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Filipinler'deki kilise saldırısını DEAŞ üstlendi

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Filipinler'deki kilise saldırısını DEAŞ üstlendi

Filipinler'in Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Filipinler'de Borneo ve Mindanao adalarının arasındaki Sulu takımadalarında yer alan Jolo Adası'nda dün 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kilise saldırısını DEAŞ üstlendi. Kilisede iki patlama meydana geldi. İlk patlama Pazar ayini sırasında gerçekleşirken, ikincisi askerlerin ilk patlamaya müdahaleye geldikleri sırada kilise dışında gerçekleşti. Saldırıda çoğu sivil olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların bazıları Zamboanga şehrindeki hastaneye götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ, saldırının haçlı tapınağına yapıldığını söyleyerek olayı üstlendi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana yaptığı açıklamada, saldırının korkakça bir eylem olduğunu söyleyerek, Jolo halkını yetkililerle birlikte çalışmaya çağırdı. Lorenzana, “Bu olayın arkasındaki failleri adalete teslim etmek için yasanın bütün gücünü kullanacağız" dedi.

ÖZERKLİĞİ REDDETMİŞLERDİ

Filipinler'in Moro Yarımadası'nda çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu halk, geçtiğimiz hafta yapılan referandumda yüzde 85 oranında 'evet' oyu vererek daha geniş özerklik hakkı kazanmıştı. Ancak Sulu vilayetinde yaşayan halk hayır oyu vererek özerkliği reddetmişti.

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