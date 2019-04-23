Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Filipinler'de dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeybatısında dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Pampanga vilayetine bağlı Porac kasabasında 4 katlı bir süpermarket çöktü. Marketin enkazından gece 4 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
ENKAZDAN SESLER GELİYOR
Kızıl Haç gönüllüleri, ordu birlikleri, polis ve köylüler gece boyunca enkaz alından gelen seslere ulaşmaya çalıştı. Enkaz çalışmalarında 4 adet vinç kullanıldı ve av köpekleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
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