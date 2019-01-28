Filipinler’de terör
Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler’in güneyinde dün bir Katolik kilisesinde düzenlenen pazar ayinini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
Polis, ilk patlamanın ardından olay yerinde yaralanan kişilere müdahale edildiği anda ikinci bir patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Güvenlik güçleri ikinci patlamanın park halindeki bir motosiklet yoluyla yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, patlamalarda yaşamını yitirenlerden 5’inin emniyet mensubu, 15’inin sivil olduğunu kaydederken, yaralılardan 65’inin sivil, 16’sının emniyet mensubu olduğu bilgisini paylaştı. Ülke tarihinin en kanlı saldırılarından biri olan olayı üstlenen olmadı.
TÜRKİYE KINADI
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı ise saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türkiye, terörle mücadelesinde Filipinler’in yanında olmayı ve güney Filipinler’deki barış sürecine bundan sonra da destek vermeyi sürdürecektir Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.”
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