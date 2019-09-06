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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
06.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Filipinler’de dang humması salgını: 8 ayda 950’den fazla ölüm

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Filipinler’de dang humması salgını: 8 ayda 950’den fazla ölüm

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay “ulusal dang salgını” alarmının verildiği Filipinler’de 8 ayda 950’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) alınan bilgilere göre sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dang humması nedeniyle 957 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ocak ayının başından 17 Ağustos’a kadar 229 bin 736 vakanın tespit edildiği aktarıldı. 5-9 yaş arasındaki çocuklarda görülen dang humması vaka sayısı ise 52 bin 207 olarak belirlendi. 2018 yılının aynı döneminde ise 110 bin 970 vakanın olduğu ve 582 ölümün kaydedildiği açıklandı.

İnsanlara sivrisineklerden bulaşan dang humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Su kaynaklarının yetersizliği, kirli sular, hijyenik olmayan yaşam koşulları sivrisineklerin yayılmasını arttırıyor. Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için toplumun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Filipinler, dang humması nedeniyle 6 Ağustos’ta acil durum ilan ederek "ulusal dang salgını" alarmı vermişti.

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