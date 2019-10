Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

A magnitude 6.6 earthquake struck southern #Philippines earlier this morning. Philippine #RedCross teams are on the ground to assess the damage: pic.twitter.com/dA7PZRbhqt

Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halkın güvenlik için sokaklara çıktığı belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi.

Some roads in Guihing, Hagonoy, Davao del Sur sustain damage following the magnitude 6.6 quake that hit Mindanao on Tuesday morning. (Photos courtesy of Ace Zion Boco) #EarthquakePH #Earthquake pic.twitter.com/EmrLThPSfN