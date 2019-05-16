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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP - AFP
16.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyüyor

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Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyüyor

Filipinler'in geri dönüştürülebilir etiketiyle ülkeye gönderilen çöpün elden çıkarılması konusunda Kanada ile yaşadığı gerilim büyüyor.

Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrıldı.     

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." dedi.     Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo da düzenlediği basın toplantısında, büyükelçi ve konsolosların çağrılmasının, Kanada'ya çöplerini geri almaları aksi takdirde ilişkilerin zora gireceği konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini söyledi.    

Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyüyor

 

Kanada'nın Manila Büyükelçiliğinden BBC'ye yapılan açıklamada, Kanada'nın çöpleri geri alma konusunda öneride bulunduğu ve Filipinli yetkililerle çöpün en kısa zamanda dönüşünü temin etmek için yakın temas halinde olduğu bildirildi.     

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.     

Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyüyor

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.     

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.     

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