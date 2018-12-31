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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraflar: AFP
31.12.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den hizmetçiye taciz itirafı

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Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den hizmetçiye taciz itirafı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Duterte, ülkesinde sert şekilde eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, "makamına yakışmayan" Duterte'ye istifa etmesi çağrısında bulundu.

Rodrigo Duterte bir konuşmasında, bir rahibe günah çıkardığında, uyuduğu sırada bir hizmetçinin iç çamaşırın altına uzandığını anlattığını söyledi.

Duterte "Battaniyeyi kaldırdım ve kilotunun içine dokunmaya çalıştım. Dokunuyordum. Sonra uyandı ve odadan ayrıldım" dedi.

Filipinler'de zengin ailelerin hizmetçi çalıştırması sık görülen bir durum. Birçok Filipinli kadın da Asya ve Ortadoğu ülkelerinde hizmetçilik yapıyor.

Sözcüsü ise Duterte'nin anlattıklarını "uydurduğunu" ve hikayeye "eklemeler yaptığını" savundu.

Herkesin önünde zorla dudağını öptü
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'TECAVÜZ KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYOR'

Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı.

Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organın kullanımıyla olmaz. Parmak kullanılmışsa da tecavüz sayılır" dedi.

Asya-Pasifik'te Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon adlı kuruluş da, Duterte'nin sözlerinin evlerde çalışan hizmetçileri tehlikeye attığını belirtti.

Kurumun Genel Müdürü Jean Enriquez "Tacizkâr hareketlerin övünç duyarak anlatma tecavüz kültürünü, bu vakada da ev çalışanlarına cinsel tacizi özendiriyor" diye konuştu.

Duterte, çok sayıda kadının hizmetçi olarak çalıştığı ülkenin yoksul kesimlerinden destek alıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den hizmetçiye taciz itirafı

'İSYANCI KADINLARI CİNSEL ORGANLARINDAN VURUN'

Rodrigo Duterte daha önce de kadınlar hakkındaki yorumları nedeniyle eleştiri almıştı.

Duterte geçtiğimiz aylarda, ülke dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayımlanan bir etkinlikte dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.

Duterte ayrıca, Filipinli askerlere komünist isyancı kadınları cinsel organlarından vurmaları gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı, 'tecavüz' sözleri sonası özür dilemişti

Rodrigo Duterte, 2 yıl önceki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada 1989'da, o dönem belediye başkanlığını yaptığı Davao'da tecavüz edilip, öldürülen Avustralyalı bir kadın misyoner hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden eleştiri almıştı.

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