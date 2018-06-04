Son dakika haberleri.. Devlet başkanının skandalları bitmiyor! Zorla dudağından öptü...
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Kore seyahati sırasında katıldığı toplantıda sahneye çağırdığı Filipinli göçmen bir işçi kadını dudaklarından öptü. Duterte'nin bu uygunsuz davranışı kadın hakları savunucularının büyük tepkisiyle karşılandı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin canlı yayınlanan bir etkinlikte yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesi tepkilere neden oldu.
BBC'nin haberine göre Duterte, Güney Kore'de bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap ederken sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini kendisini dudağından öpmeye ikna etti.
Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi.
Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.
Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.
WATCH: President Duterte gives an overseas Flipino worker a kiss on the lips during his meeting with the Filipino community in Seoul. | via Christina Mendez in South Korea pic.twitter.com/s61lVCCcMq— The Philippine Star (@PhilippineStar) June 3, 2018
'KOMUNİST KADINLARI VAJİNALARINDAN VURUN' DEMİŞTİ
Bir etkinlikte askerlere komünist kadın isyancıları 'öldürmemeleri ancak vajinalarından vurmaları' emrini vereceğini söyleyen Duterte'nin sözlerine insan hakları örgütleri sert tepki gösterdi.
Küfürlü, cinsiyetçi ve ayrımcı açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen Duterte komünist isyancılar hakkındaki son sözleri nedeniyle tepki çekmişti.
Duterte onlarca yıldır süren isyanın amaçsızlığını savunduğu konuşmasında kadın isyancılara yönelik cinsiyetçi ve şiddet içeren açıklamalarda bulunuyor.
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