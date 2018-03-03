Fikir Atölyesi, yeni yöneticilerini seçti

CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan, Orhan Göktan ve Fazilet Yoleri’nin yönettiği divanda geçici yönetimin çalışma raporu, aklanmasından sonra seçimlere geçildi. Seçimlerin açık oyla yapıldığı genel kurulda gazeteci Metin Es oy birliğiyle Fikir Atölyesi’nin başkanı seçildi. Başkan yardımcılığına Firdevs Doğan, sekreterliğe Dr. Aydın Sayılan, saymanlığa ise Orhan Göktan getirildi.

Yönetim kurulu üyesi sayısının 7’den 11’e çıkarıldığı genel kurulda kadın erkek eşitliğine dikkat çekti. Fikir Atölyesi’nin yönetim kurulunda 6 kadın ve 5 erkek seçildi. Bu göre diğer yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: Fazilet Yoleri, Sami Şahintürk, Nükhet Gürhan Özsezgin, Güler Parmak Caner, Filiz Kaya ve Hüseyin Sarıgül.

Denetleme Kuruluna ise Yoltv yöneticisi Veli Aydın, Osman Apaydın ve Memet Tanlı seçildi.

Fikir Atölyesi Başkanı Metin Es, kendilerini demokratik ve sivil bir halk girişimi, partiler, dinler üstü bir inisiyatif olarak tanımladıklarını laik, demokrat, cumhuriyetçi, devrimci bilinçle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek demokrasi güçleriyle ortak platformlarda buluşabileceklerini açıkladı.