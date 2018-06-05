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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.06.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

FETÖ'ye ABD'de ilk isyan! 729 milyon dolar...

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FETÖ'ye ABD'de ilk isyan! 729 milyon dolar...

ABD’de vakıf adı altında 170 okul işleten ve devlet eğitim yardımlarını örgüte aktaran FETÖ, Massachussets eyaletinde yeni bir okul açmak isteyince büyük bir isyanla karşılaştı

ABD’nin Massachussets eyaletinin West Springfield kentinde FETÖ ile irtibatlı kişiler okul açma hazırlığına girişince beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bölgenin belediye başkanı milletvekili senatörler okulun açılmasını durdurmak için harekete geçti. West Springfield Belediye Başkanı William Reichelt, uyarılara rağmen açılışına onay verilen okulun FETÖ bağlantısını öğrendikten sonra halkı eyalet valisine baskı yapmak için teşvik etti. Başkan, “Kamu eğitimi için ayrılan paralarımızın, ABD’nin müttefiki bir ülkede yönetimi devirmeyi amaçlayan terörist bir okula aktarılmasını istemiyoruz. Darbe girişiminde uygulanan şiddet korkunçtu. Bu darbe girişimini planlayanların Amerika’da sözleşmeli okula sahip olan kişiler olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Belgesel izletildi

Ünlü yönetmen Mark Hall’ın FETÖ/PDY’ye yakın okullardaki yolsuzlukları anlattığı Killing Ed belgeseli, belediye başkanının çağrısıyla bir okulda toplanan bölge halkına izlettirildi. Belediye Başkanı Reichelt, Massachussets Eyalet Senatörü James Welch, Hempden bölge milletvekili Michael Finn’in de yer aldığı gösterime 200’ün üzerinde Amerikalı katıldı. Belgeselde FETÖ’nün nasıl ABD devletinden alınan eğitim desteğini himmet adı altında örgütün kasasına aktardığı, 15 Temmuz’un iç yüzü, Gülen’in Türk devleti içine sızması gibi faaliyetleri anlatıldı. FETÖ’nün ne olduğunu, Türkiye’deki darbe girişimini ve ABD’de 20 yıldır nasıl kanser gibi yayıldığını izleyen 200 Amerikalı şaşkınlık içerisinde kaldı.

Belgeseli izleyen bir West Springfield’lı kadın “Bu kadarını bilmiyordum. Bunlar çocuklarımızı ve vergilerimizi suistimal eden organize bir suç şebekesi. Federal yönetimin bunları durdurmak için harekete geçmesini arzu ediyorum. Umarım Erdoğan ve Trump Gülen’in iadesi konusunda bir anlaşmaya varır” dedi.

Yılda 729 milyon dolar

FETÖ’nün ABD’deki okullarını araştıran Mark Hall’un ‘Okullardan yılda 729 milyon dolar kazanıyorlar. Bu paraları Türkiye’deki darbe için kullandılar’ sözü ABD’nin yarı resmi haber kurumu Amerika’nın Sesi’ne manşet olmuştu. Texas’lı belgesel yapımcısı Mark Hall, 5 yıllık FETÖ okulları araştırmasıyla hazırladığı Killing Ed (Eğitimi öldürmek) isimli belgeseli Amerika’nın Sesi’ne (VOA) anlattı: Yaptıkları şey yasa dışı. Vakıf okulları için ABD’den aldıkları mali desteği eğitime değil, siyasi amaçlarına hizmet etmek için kullanıyorlar. Siyasi amaçları ABD vatandaşlarının vergileriyle finanse ediliyor.

Daha fazla okul açıp daha fazla para alıp, sonra o paraları geçen yılki darbe ve benzeri şeyler için kullanıyorlar. 26 eyalette 72 bin öğrencileri var. Bu işten çok büyük paralar elde ediyorlar. Sadece 2014 yılında 729 milyon dolar kazandılar” dedi.

‘Engelleyeceğiz’

ABD’li vekil Finn, “Sözleşmeli okulun onay alması ile resmi olarak açılması arasında uzun bir süre var. Biz bu süreyi olabildiğince geciktireceğiz ya da açılışını engelleyemeye çalışacağız” dedi. TASC Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Bayrak ise açılmak istenen okula karşı hiçbir eyalette bir hareket olmadığını ilk defa bu şehirde bir belediye başkanı olmak üzere hayır hareketi başlatıldığını söyledi. Filmin yönetmeni Mark Hall, FETÖ elebaşının iadesinin ABD’nin geleceği açısından önemli olduğundan bahsetti: Gülen Hareketi’nin ABD’deki varlığından kaygı duyuyoruz. Gülen’in iade edilerek yandaşları ile yargılandığını görmek istiyoruz.

Massachussets Eyalet Senatörü James Welch ise, ‘Vali Charlie Baker’ı bu okul konusunda uyarmak istedik. Ama kendisi bu okulun açılmasına taraftar ve hiçbir müdahalede bulunmadı. FBI’ın da bu işin içinde olmasının bir sebebi olmalı. Bu durumla ilgili yanıtlanması gereken o kadar fazla soru var ki... Çok sorumsuzca davranıyorlar’ diye konuştu. (VATAN)

 

 

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