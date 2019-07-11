FETÖ'nün darbe girişimini lanetleyen Türk iş adamına yargı kumpası

Hollanda'da yaşayan Türk iş adamı Mehmet Demirel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajlardan dolayı örgütün yargı kumpasına maruz kaldı.

Ankara'da 2016 yılında tatilde bulunduğu sürede, darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerine karşı mücadele eden Nevşehirli 45 yaşındaki Demirel, darbe gecesi ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar yüzünden Hollanda'da 7 Eylül 2016'da gözaltına alındı.

Hollanda'da yaşayan FETÖ sempatizanları tarafından şikayet edilmesi sonucu tehdit ve provokasyon gerekçesi ile gözaltına alınan Demirel, 3 gün sonra mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Demirel'i paylaştığı mesajların Hollanda'da yaşayan şahıslara yönelik tehdit ve provokasyon içermediği ve şikayette bulunan şahıslara yönelik herhangi bir tehdit unsuruna dair delil bulunmadığı gerekçesi ile şartlı serbest bıraktı.

Demirel, FETÖ'nün darbe girişiminde ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Türkiye'de tatilde olduğunu belirten Demirel, "Vatanımızı ve milletimizi seven biri olarak demokrasiye karşı böyle bir saygısızlık olduğunu düşündüm ve bu yüzden kendimi tankların önünde buldum." dedi.

Darbe gecesi sabaha doğru Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığına işaret eden Demirel, "Canlı yayında FETÖ'nün lanetli bir terör örgütü olduğunu ve bu teröre destek olan çevremde kim varsa benden uzak durmasını ve bana selam vermemesini istedim. Bunun yanı sıra bu örgütten uzak durmalarını ve devletin ve demokrasinin yanında yer almaları çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

Demirel, yaptığı canlı yayının yanı sıra darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'yle ilgili bazı paylaşımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Bu paylaşımlardan dolayı Hollanda'da çoğunluğu kadın olmak üzere 30 civarında FETÖ sempatizanının kendisini polise şikayet ettiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin uzun kolu ve Hollanda'da tehlikeli biri olarak şikayet etmişler. Halbuki buna dair ellerinde hiçbir delil yok. Hedefleri darbe girişimi ile ilgili paylaştığım mesajlardan dolayı beni suçlu duruma düşürmek. Yargılamanın insafsız olduğunu düşünüyorum."

Demirel, Hollanda'da 26 yıldır yaşadığını ve hiçbir ceza gerektirecek suçu olmadığına dikkati çekerek, bu zamana kadar hiçbir kişiye karşı tehdit paylaşımında bulunmadığına vurgu yaptı.

Paylaştıklarının darbe girişimi ve FETÖ ile ilgili olduğunu ve bundan da hiçbir şekilde çekinmediğini ve korkmadığına vurgu yapan Demirel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tatilden Hollanda'ya geri döndüm ve 3 hafta farklı şekilde takip edildikten sonra gözaltına alındım. Üç gün gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıktım. Mahkemede 'beni niçin gözaltına aldınız, çünkü ben hiçbir kimseyi tehdit etmedim ve kötü bir şey de yapmadım' diye sordum. Sadece FETÖ'ye söylemlerimden dolayı gözaltına alındım. Mahkeme, bir daha böyle bir şikayetin gelmemesi uyarısı ile beni şartlı serbest bıraktı."

Demirel, darbe girişiminin yıl dönümüne yakın bir tarih olan haftaya 19 Temmuz'da ara mahkeme için çağrıldığını, nihai kararın henüz tarihi belli olmayan daha sonra yapılacak bir duruşmada belli olacağını aktardı.

Gözaltına alınmadan bir gün önce De Volkskrant gazetesinden röportaj için iki muhabir geldiğini anlatan Demirel, muhabirlerin kendisinin gözaltına alınacağını söylemelerinin düşündürücü olduğunu sözlerine ekledi.