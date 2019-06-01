FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda
GeriDünya FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
01.06.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'de faaliyet gösteren Uluslararası Virginia Üniversitesi (VIU) kapanma yolunda.

ABD Göçmenlik Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen Uluslararası Virginia Üniversitesinin akreditasyonunun yakın gelecekte iptal edilebileceği bildirildi.

Okulun "Bağımsız Kolej ve Okullar Akreditasyon Konseyi (ACICS)" isimli ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde akreditasyon kurumları listesinden çıkarılan bir kurumdan sertifika aldığı belirtilen açıklamada, okulun Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, VIU'nun yanı sıra Teksas'ta başka bir okulla da ilişkilendirilen FETÖ'nün ABD'de birçok sözleşmeli okulu olduğuna işaret edildi.

Söz konusu okulların daha önce yabancı öğrencilerin ödemelerini destekleyen Seçmeli Pratik Eğitim Programı'ndan (OPT) faydalandığı belirtilirken, vergilendirme sistemlerinde de "alışılmadık uygulamalar" olduğuna dikkat çekildi.

OPT'den en çok faydalanan ve uzaktan eğitim programları da eleştirilen VIU'nun son zamanlarda yabancı öğrenci sayısında düşüş yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca VIU'yu denetleyen Virginia Eyalet Yüksek Eğitim Kurulu'nun kıdemli üyesi Akademik İşler ve Planlama Müdürü Dr. Joseph G. DeFilippo ve ekibine söz konusu kurumun kapatılıp kapatılmamasını değerlendirmeleri için 60 gün süre verildiği bilgisi yer aldı.

DeFlippo'nun VIU'nun kapanmasına onay vermesi durumunda ACICS'nin bir sonraki oturumunda söz konusu karar oylanacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rusya'da şiddetli patlama
FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda
ABD’den Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli açıklama
ABD'li isim üstü kapalı olarak Çin'i eleştirdi