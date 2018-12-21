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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.12.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

FETÖ'cüler AB ülkelerine iltica ediyor

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FETÖ'cüler AB ülkelerine iltica ediyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra AB ülkelerinde 17 binden fazla Türk vatandaşı iltica başvurusu yaptı. Başvuranların büyük çoğunluğunun Türkiye'den kaçan FETÖ üyeleri olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den AB ülkelerine giden çoğunluğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 17 binden fazla kişinin bu ülkelerde iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'yi terk ederek, Avrupa'ya giden FETÖ üyelerinden binlerce kişinin özellikle Almanya ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerde iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan ilk iltica başvurusu sayısının 17 bini aştığı, bu kişilerden çoğunun FETÖ üyelerinden oluştuğu, aralarında bir başka terör örgütü PKK üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Türkiye'den 2016'da AB ülkelerine neredeyse hiç iltica başvurusu yokken Türkiye şu anda, vatandaşları iltica başvurusu yapan Suriye, Irak, Afganistan, İran, Pakistan, Nijerya, Arnavutluk, Venezuela gibi ülkelerle ilk sıralarda bulunuyor. Türkiye daha önce böyle bir listede yer almıyordu.

İlk iltica başvurusunu yapanların yanı sıra bazı Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde ikamet izni bulunduğu için henüz başvuru yapmadığı ifade edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Türklerin AB ülkelerinde yaptığı iltica başvuruları son 6 ayda ciddi artış gösterdi. Mayısta 10 bin 623 açık başvuru dosyası varken bekleyen başvuru sayısı ekim sonunda 17 bin 332'ye çıktı.

İltica başvuru sayısındaki artışın Türkiye'nin AB ile yürüttüğü vize serbestisi sürecini de etkileme ihtimali bulunuyor. AB'nin daha önce gündeminde olmayan iltica başvurularının süreci olumsuz etkileyebileceği, mülteci almak istemeyen Macaristan, Slovakya gibi bazı AB üyelerinin vize serbestisi sürecini sorgulama ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. İltica başvurusu yapan terör örgütü mensuplarının yaptıkları kara propagandanın da Türkiye'nin imajını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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