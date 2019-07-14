'FETÖ tehdidi devam ediyor'

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Doğu Ortaklığı Zirvesi'nin 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Gürcistan'ın Avrupa Yolu" konulu uluslararası konferans vesilesiyle bulunduğu Batum kentinde, FETÖ'nün Türkiye ile çevredeki ülkelere oluşturduğu tehditlerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Batum'da yaşayan Türk ailelerin 15 Temmuz'u çok yakından hissettiklerini kaydeden Yazgan, "Yurt dışında insan ülkesinin böyle bir saldırıya, böyle alçakça bir saldırıya uğraması durumunda kendini birden o uçurumun kenarında görüyor. Batum'daki vatandaşlarımız bunu yaşadılar." dedi.

Yazgan, "FETÖ dediğimiz terör örgütü, kendini sivil toplum kuruluşu olarak, bir eğitim kuruluşu olarak tanıtan ve bir dini vasfı olan topluluk olarak tanıtmaya çalışan bir örgüt. Çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, gizli gündemi olan bir örgüt. Türkiye devletine sızarak, devleti ele geçiremeyince böyle bir darbe girişimi yaptı." ifadelerini kullandı.

"FETÖ 'YE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Yazgan, FETÖ'nün uzantılarıyla her yerde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizlere düşen görev yurt dışında yaşayan, yurt dışında devlete hizmet eden bürokratlara, memurlara düşen görev de bu mücadelede kendimize düşeni yapmaktır. Bir; yurt dışında 'size ne oldu' diyenlere bu işi doğru anlatmaktır. İki; yurt dışında örgütün uzantılarıyla mücadele için devlet kurumlarıyla ve diğer ülke makamlarıyla koordinasyon sağlamaktır. Üç; şehitlerimizin anısını yaşatmaktır."

FETÖ tehdidinin Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde de sürdüğüne işaret eden Yazgan, "Maalesef ve maalesef bugün hala Türkiye'nin komşusu Gürcistan'da ve diğer ülkelerde bu örgüte bağlı olan insanlar sokaklarda bizim vatandaşlarımızla birlikte yürüme cesaretini gösterebiliyorlar. Sahibi oldukları işletmeler açık olabiliyor, okulları devam edebiliyor. Ve bu Türkiye'nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak devam ettiği sürece bizim mücadelemiz de devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin, FETÖ'ye karşı yanında olan ülkeleri unutmayacağını belirten Yazgan, Gürcistan'ın 15 Temmuz'da verdiği desteğin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Yazgan, demokrasinin korunmasında Türkiye'ye destek olanları da karşı duranları da daima hatırlayacaklarının altını çizdi.

Hain darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'nin iç savaşa sürüklenebileceğini belirten Yazgan, kimsenin "alçakça planlanmış" bu kalkışmanın sonuçlarıyla yaşayamayacağını kaydetti.

Yazgan, durumdan sadece Türkiye'nin değil Gürcistan da dahil bölge ülkelerinin de derinden etkileneceğini sözlerine ekledi.