FETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...
GeriDünya FETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
25.05.2019 - 01:30, Son Güncelleme:

FETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ okuluna ve yöneticisine tepki yağdı...

ABD'deki FETÖ okullarında yöneticilik yapan Soner Tarım'ın, Alabama eyaletinde açmayı planladığı sözleşmeli okuldan alacağı maaş ve okulun eyaletteki varlığı tepki uyandırdı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki okullarında yöneticilik yapan Soner Tarım'ın, Alabama eyaletinde açmayı planladığı sözleşmeli okuldan alacağı maaş ve okulun eyaletteki varlığı tepkiye neden oldu.

FETÖ'ün Teksas'daki en büyük okul ağlarından Harmony Public Schools'da üst düzey yöneticilik yapan Tarım, Alabama'nın Washington ilçesinde açılacak 260 öğrenci kapasiteli Woodland Hazırlık Okullarını yöneten Unity School Services (Unity Okul Hizmetleri) adlı kurumun da Üst Düzey Yöneticisi konumunda. 

Tarım'ın Washington ilçesindeki bu okuldan yüzde 15 pay alması ise son günlerde bölge halkının ve basının sıkça tepkisini çekiyor. 

Hem yerel basında hem de Washington Post gibi ana akım basında çıkan haberlerde, Tarım'ın maaşının yıllık 300 bin dolara tekabül ettiği, NASA astronotlarının bile yıllık sadece 144 bin 566 dolar maaş alabildiği belirtiliyor.

TARIM'IN 650 BİN DOLARLIK EVİ

Tarım, iddia edilen maaşı alırsa ilçenin "en fazla maaş alan kişisi" olacak.

Öte yandan Larryeducation.com adlı internet sitesinde yer alan bir makalede Tarım'ın Teksas'da yaşadığı 650 bin dolar değerindeki lüks evinin fotoğrafına yer verilerek, "İşte bu Soner Tarım'ın Teksas'daki 6 odalı evi. Şimdi bazı kesimler, vergi ödeyen insanlardan bu kişiye para göndermesini istiyor." ifadesine yer verildi. 

WASHİNGTON POST'TAN MAKALE

Washington Post gazetesinde yayımlanan "Alabama'nın ilçesindeki sözleşmeli okul tartışması hakkındaki hikaye" başlığıyla makale yayımlandı. 

Makalede, ülkedeki sözleşmeli okulların varlığının halihazırda sorgulandığı vurgulanarak, Woodland Hazırlık Okulunun kurulmasının, onaylanmasının tartışmalara yol açtığına dikkat çekildi. 

Okulun kurulacağı kasabanın belediye başkanının okulun konumunu tasvip etmediğinin belirtildiği makalede, sözleşmeli okulların başvurularını değerlendirilen kuruluşun da okulun eğitim ve bazı standartları karşılamadığını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca makalede okulun kurucusu Soner Tarım'ın da FETÖ ile bağlantıları nedeniyle tartışmalı bir kişilik olduğuna işaret edildi.

3,2 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK

Öte yandan Los Angeles'ta faaliyet gösteren bir başka sözleşmeli okul ağı Celerity Eğitim Grubunun kurucusu Vielka McFarlane kamu fonlarını hortumlama suçlamasıyla 30 ay hapse çarptırıldı. 

Los Angeles Times'da yer alan habere göre, kamu fonlarından 3,2 milyon dolar hortumladığı suçlamasını kabul eden McFarlane, 30 ay hapis cezası aldı.

McFarlane'nin sözleşmeli okullarının kredi kartlarını pahalı elbise, lüks otel ve business class uçuş biletleri almak için kullandığı kaydedildi.

FETÖ'NÜN ABD'DEKİ OKUL AĞI

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: Çok sayıda ölü var
Theresa May istifa edeceği tarihi açıkladı
Ada'da May'in istifa kararına tepkiler
Rusya'da casuslukla suçlanan ABD’linin tutukluluk süresi uzatıldı