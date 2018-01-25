Fenomen kediye 710 bin dolar tazminat

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkemede Granade Beverage isimli kahve firması ile 'Huysuz Kedi'nin sahibi Tahatha Bundesen arasında telif hakkı davası görülüyordu.

İki taraf arasında varılan anlaşmayla Granade'nin şişelenmiş buzlu kahveleri 'Grumpiccionos' adı ve 'Huysuz Kedi' amblemiyle piyasaya sürülmüştü.

'ANLAŞMA SADECE BUZLU KAHVE İÇİNDİ'

Ama Bundsen'in kedisinden kazandığı servetle kurduğu 'Grumpy Cat' isimli şirket, kahve firmasının aralarındaki anlaşmanın ötesine taşıp kedinin yüzünü izinsiz şekilde öğütülmüş kahve dahil diğer ürünlerinde de kullandığı suçlamasıyla dava açtı.

Jüri 24 Ocak'ta kedinin sahibinin lehine karar verip kahve firmasının 710 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti. Jürinin doğru kararı verdiğini söyleyen 'Grumpy Cat'in avukatı David Jonelis, ''Sanırım ilk kez bir internet meme mahkemede zafer kazanmış oldu'' dedi.

Youtuber ve film yıldızı

Gerçek adı 'Tartar Sos' olan dişi kedi, Bundsen'in erkek kardeşinin 2012'de Reddit'te asık suratını paylaştığı andan itibaren internet fenomeni haline geldi ve internet meme fabrikasına dönüştürüldü. Kitap ve filmlere konu olan, TV'ye çıkan, kırmızı halılarda boy gösteren, internet meme ödüllerini toplayan 'Huysuz Kedi' üzerinden başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.

'Huysuz' hanımefendinin, 'cüce kedi' olarak doğmuş olmasından kaynaklanan şekilde yüzünde huysuz bir ifade bulunuyor.