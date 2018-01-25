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    Fenomen kediye 710 bin dolar tazminat

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Her daim mutsuz yüz ifadesi sayesinde 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) lakabıyla internet fenomeni olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012'den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir getirmesinin yanısıra mahkemeden de 710 bin dolarlık tazminat elde etti.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkemede Granade Beverage isimli kahve firması ile 'Huysuz Kedi'nin sahibi Tahatha Bundesen arasında telif hakkı davası görülüyordu.

    İki taraf arasında varılan anlaşmayla Granade'nin şişelenmiş buzlu kahveleri 'Grumpiccionos' adı ve 'Huysuz Kedi' amblemiyle piyasaya sürülmüştü.

     

    'ANLAŞMA SADECE BUZLU KAHVE İÇİNDİ'

    Ama Bundsen'in kedisinden kazandığı servetle kurduğu 'Grumpy Cat' isimli şirket, kahve firmasının aralarındaki anlaşmanın ötesine taşıp kedinin yüzünü izinsiz şekilde öğütülmüş kahve dahil diğer ürünlerinde de kullandığı suçlamasıyla dava açtı.

    Jüri 24 Ocak'ta kedinin sahibinin lehine karar verip kahve firmasının 710 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti. Jürinin doğru kararı verdiğini söyleyen 'Grumpy Cat'in avukatı David Jonelis, ''Sanırım ilk kez bir internet meme mahkemede zafer kazanmış oldu'' dedi.

    Youtuber ve film yıldızı

    Gerçek adı 'Tartar Sos' olan dişi kedi, Bundsen'in erkek kardeşinin 2012'de Reddit'te asık suratını paylaştığı andan itibaren internet fenomeni haline geldi ve internet meme fabrikasına dönüştürüldü. Kitap ve filmlere konu olan, TV'ye çıkan, kırmızı halılarda boy gösteren, internet meme ödüllerini toplayan 'Huysuz Kedi' üzerinden başka pek çok karlı ticari anlaşma da yapıldı.

    'Huysuz' hanımefendinin, 'cüce kedi' olarak doğmuş olmasından kaynaklanan şekilde yüzünde huysuz bir ifade bulunuyor.

    Etiketler: REKLAM
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