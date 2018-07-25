FEMEN aktivisti ölü bulundu
ÜSTSÜZ ve cesur eylemleriyle cinsiyetçiliğe karşı tüm dünyada büyük yankı uyandıran Ukrayna çıkışlı aktivist feminist kadın örgütü FEMEN’in kurucularından Oksana Şaçko (31), başucunda bıraktığı bir intihar mektubuyla Paris’teki evinde ölü bulundu. Genç kadının intihar ettiğini belirten örgütün lideri İnna Şevçenko, basına yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle söylemeliyim ki, sosyal ağlardan duyduklarınız doğru. Arkadaşımız Oksana aramızdan ayrıldı” dedi.
Ukrayna’da yönetimle yaşadıkları sorunlar nedeniyle Fransa’ya taşınan grup üyeleri, yaşamlarını Paris’te sürdürüyordu. 2008 yılında Kiev’de Şaçko’nun da aralarında bulunduğu dört kadın tarafından kurulan FEMEN örgütü, toplumsal ve siyasi olaylara karşı aktivistlerin üstsüz ve ani eylemleriyle tanınıyor. Oksana Şaçko’nun ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, 2013 yılında Fransa’ya iltica eden Şaçko, bu tarihten itibaren örgütten ayrıldığını açıklamıştı.
2011 yılında, Saçko’nun da aralarında bulunduğu üç FEMEN üyesi, Ukrayna’daki güvenlik görevlileri tarafından ‘kaçırılarak’ ormanlık alanda üstsüz kalmaya zorlanmıştı. Güvenlik görevlileri, zorla alıkoydukları kadınların üzerlerine benzin dökerek yakmakla tehdit etmiş, saçlarını kesmişti.
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