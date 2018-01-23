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    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Peter Feldmann (SPD), Bernadette Weyland (CDU), Nargess Eskandari-Grünberg (Yeşiller), Janine Wissler (Die Linke) ve Nico Wehnemann (Parti), sendikacı Philipp Jacks’ın yönettiği ‘Frankfurt’u kim sosyal kılar’ konulu toplantıya katıldı.

    ALMAN Sendikalar Birliği’nin (DGB) Frankfurt merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, kentte 30 bin sosyal konuta ihtiyaç olduğunu söyledi. Feldmann, “Buna rağmen bir milyon metrekarenin üzerinde büronun boş olması büyük bir skandal” dedi. Frankfurt’un kuzeyi ve batısındaki boş arazilere kentin ihtiyaç duyduğu temiz hava girişimini sağlayan güzergah dikkate alınarak yeni mahalleler inşa etmek istediklerini belirten Feldmann, şunları söyledi: “Halkın emlakçılara kırmızı kart göstermesini istiyoruz. İnsanlar bir daha ev bulamayacağız korkusuyla konut değiştirmekten korkuyor. Biz, belediyenin ev şirketi ABG’nin yeni inşaatlarda yüzde elli kontenjanı sosyal konutlara ayırmasını sağladık.”

    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    OKULLARA 1 MİLYAR EURO YATIRIM
    CDU’lu Bernadette Weyland ise hem Frankfurt’u çevreleyen A5 ve A661 otoyollarının üzerinin kapatılmasının çok büyük masraf olacağını hem de oralarda gaz borularının olduğu gerekçesiyle bu bölgede yeni mahalleler inşaasının zor olduğunu söyledi. Yeni mahalle için çevre kasabalarla konuşmak gerektiğini belirten Weyland, “Okullarda özelleştirme yapılarak hademelerin kaldırılması yeni sorunları beraberinde getirir. Seçildiğimiz taktirde beş yıl içinde okullara 1 milyar euro yatırım yapacağız. Ayrıca işletmeler iş gücü bulamıyor. İş yerlerine meslek öğrencilerinin konut sorunlarına çözüm bulmak için arsa temin edeceğiz” diye konuştu.
    Weyland’ın işletmelerin iş gücü bulamadıkları yönündeki ifadesine Parti adayı Nico Wehnemann, “Yeterli ücret ödemedikleri için çalışan eleman bulamıyor olamazlar mı?” diye cevap verdi.
    Wehnemann, özellikle hizmet sektörü ile kafeler ve restoranların ücret ödemek istemediklerini iddia etti.

    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    SONUCA ULAŞAMIYOR
    Yeşiller’in İran asıllı adayı Nargess Eskandari - Grünberg ise parası olanların Frankfurt’ta konut sahibi olduğunu söyledi. Eskandari-Grünberg, yeni mahallelerin kenti çevreleyen yeşil kuşağa dokunmadan, doğaya uygun şekilde kurulması gerektiğini söyledi.

    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    Sol Parti adayı Wissler de Feldmann’ı doğru konulara değindiği halde sonuca ulaşamamakla suçladı. Gökdelenlere ihtiyaç olmadığı halde birbiri ardına dikilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Wissler, Feldmann’dan Frankfurt Havaalanı’nda ucuz havayolu şirketleri için düşünülen bina yapımına izin vermemesini istedi.

    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    Feldmann: Büroların boş tutulması büyük skandal

    Etiketler: Avrupa haberleri , Avrupa'dan haberler , haber , haberler
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