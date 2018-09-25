Felçli hastaları yürüttüler
ABD’de Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic uzmanlarının ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, omurilikleri hasarlı ve bacakları felç olan hastaların bedenlerine, omuriliğe elektrik veren bir cihaz yerleştirildi.
Sonrasında hastalar, önce koşu bandında, bir süre sonra da yürüteçle ya da birinin desteğiyle yürümeye başladı. Uzmanlar, omuriliği uyarıcı etkiye sahip cihazın kapatılması halinde hastaların bacaklarını hareket ettiremediklerini açıkladı.
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