Felçli eşini 16 yıldır yanlız bırakmıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerDünya HaberleriFelçli eşini 16 yıldır yanlız bırakmıyor
GeriDünya Felçli eşini 16 yıldır yanlız bırakmıyor
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Dünya
25.04.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

Felçli eşini 16 yıldır yanlız bırakmıyor

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Felçli eşini 16 yıldır yanlız bırakmıyor

Hırvatistan’da erkek leylek, felç kalan eşini 16 yıldır yalnız bırakmıyor. Her kış diğer leyleklerle birlikte Güney Afrika’ya göç eden erkek leylek, mutlaka eşinin yanına dönüyor

Hırvatistan'da eşine az rastlanır bir aşk hikâyesi yaşanıyor. İki leylek 16 yıldır yaşadıkları birliktelikle aşka inancı kalmayanları hayrete düşürüyor. "Malena" isimli dişi leylek bir avcının kendisini vurması sonrası felç kaldı. Uçma yetisini kaybeden leylek, yaralandıktan sonra Stjepan Vokic isimli Hırvat tarafından himaye altına alındı. Ancak "Klepetan" isimli leylek, eşini asla yalnız bırakmıyor. "Klepetan" her yıl diğer leyleklerle birlikte güneye göç ediyor. Güney Afrika'ya her yıl yanında eşi olmaksızın göç eden "Klepetan" her ilkbaharın başı Hırvatistan'a eşinin yanına dönüyor. Leylek, aşkına kavuşmak için her yıl 14 bin km kat etmekten asla vazgeçmiyor. Birbirine sadakatle bağlanan çiftin yavruları da oluyor. Vokic de bu ailenin mutluluklarının devam etmesi için leyleklere kol kanat germeye devam ediyor. Malena ile Klepetan'ın hikâyesi aşkın engel tanımadığı, tüm engelleri sınırları ve mesafeleri kat edecek güçte olduğunu herkese kanıtlıyor. İki leyleğin hikâyesi Fransız basınında olduğu kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

LEYLEKLER SADAKATLERİYLE ÜNLÜ
Dünyada bulunan 8 bin 600'den fazla hayvan türünden yüzde 92'sinin tek eşli olduğu biliniyor. Leylekler, kazlar, baykuşlar, muhabbet kuşları, kuğular, sarı tepeli penguenler, kumrular, kunduzlar, şebekler, gri kurtlar, termitler ve melek balıkları eşlerine en sadık hayvanlar arasında yer alıyor. Kuğular ise eşlerinin ölümünden sonra başka bir kuğuyla asla ilişki yaşamıyor. Sadakatleriyle ünlü göçmen kuşlar, birlikte binlerce kilometre kat ediyor. DIŞ

HABERLER YAVRULARIYLA ÇOK MUTLULAR
Fransız Demotivateur isimli haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda leylek ailesinin bu yıl yumurtadan çıkan yavrularıyla oldukça mutlu olduğu görülüyor.

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