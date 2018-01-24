Felaketi Andrea Nahles önledi

SCHULZ’un liderlik vasfına duyulan kuşkular artıyor. SPD Federal Meclis Grubu milletvekilleri de kurultaydan büyük koalisyon müzakerelerine sadece yüzde 56 ‘evet’ oyu çıkmasından düş kırıklığına uğradı.

SCHULZ ETKİSİZ KALIYOR

SPD kurultaylarında genel olarak parti başkanı konuşmasından sonra delegeler tarafından ayakta alkışlanır.

Ancak Schulz, ayakta alkışlanmadığı gibi, kısa ve sönük bir alkış aldı. Kulislerde, kurultaydaki sonucun, Schulz’un sönük kalmasından kaynaklandığı, Grup Başkanı Andrea Nahles’in felaketi son anda önlediği konuşuluyor.

Nahles, ‘hayır’cılara karşı, “Seçmenin karşısına ne diye çıkacaksınız? ‘SPD sadece büyük çoğunluğu alırsa hükümete girer, yoksa girmez mi’ diyeceksiniz? Seçmen size kafadan kontak mısınız işareti gösterir” diye sert çıktı ve en yoğun alkışı topladı.

Nahles’in grup toplantılarında da yönlendirici olduğu, Schulz’un etkisiz kaldığı belirtiliyor.

Nahles, bir kadın olarak çıkışlarıyla SPD yönetimindeki tek erkek olarak niteleniyor.

‘BAKAN OLMA’ ÇAĞRISI

Büyük koalisyonun kurulması durumunda Martin Schulz’un bir bakanlık koltuğu alıp almayacağı da tartışmalı. Schulz’un, Dışişleri Bakanı olmak istediği söyleniyor.

Ama parti içinde Martin Schulz’un parti başkanı olarak, bir bakanlık koltuğu almayıp SPD’nin profilini göstermesi isteniyor. SPD’nin Thüringen Eyalet Beşkilatı Başkanı Wolfgang Tiefensee ve Baden Württemberg Eyalet Teşkilat Başkan Yardımcısı Frederick Brütting, Schulz’u bakanlık koltuğu almamaya çağırdı.

Schulz, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada Merkel başbakanlığındaki bir hükümette görev almayacağını söylemişti. Şimdi bunun tersini yaparsa, güvenilirliğini yitireceğine dikkat çekiliyor.

BAŞBAKAN MERKEL’İN PLANI

SPD kurultayından kılpayı ‘evet’ çıkması, Başbakan Angela Merkel’i de alternatif plan arayışına yönlendirdi.

Kapalı kapılar ardındaki toplantılardan dışarı sızan bilgilere göre, büyük koalisyon kurulamazsa, azınlık hükümetiyle bir süre ülkeyi yönetip erken seçime götürmeyi düşünüyor.