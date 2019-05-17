Felaket sonrası tarihi gelişme... İlk kez yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFelaket sonrası tarihi gelişme... İlk kez yapıldı
GeriDünya Felaket sonrası tarihi gelişme... İlk kez yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
17.05.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Felaket sonrası tarihi gelişme... İlk kez yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Felaket sonrası tarihi gelişme... İlk kez yapıldı

Japonya'da, 8 yıl önce Fukuşima nükleer felaketinin yaşandığı Okuma kasabasına pirinç ekildi.

The Telegraphın haberine göre, Fukuşima Nükleer Santrali'ne ev sahipliği yapan Okuma kasabasındaki yetkililer ve yöre halkı, 1,5 dönüm tarım arazisine yapışkan ve 1'inci sınıf kalitede pirincin yanı sıra birçok mahsul ekti.

Pirinç ekimi, 2011 yılındaki deprem ve tsunaminin yol açtığı nükleer felaketten sonra artan radyasyon seviyesinden dolayı tahliye edilen ve "hayalet kasabalardan biri" olarak anılan Okuma'da, hayatın normale dönmeye başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN AÇILDI

Fukuşima Nükleer Santrali'ne Futaba kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Okuma'da tahliye kararı geçen ay kaldırılmıştı. Belediye binası da bu hafta yeniden açıldı.

Gelecek ay, nükleer felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bölge sakinleri için yeni toplu konutların yerleşime açılması bekleniyor ve vatandaşları tekrar ekin yetiştirmeye teşvik etmek için bir el kitabı hazırlanıyor.

Okuma'daki hükümet yetkilileri, birkaç yıldır bir yandan küçük ölçekli zirai denemeler yürütürken, diğer yandan da ürünlerdeki radyasyon kirliliğini takip ediyordu.

Bir zamanlar başta şeftali, üzüm, pirinç ve balık olmak üzere yüksek kaliteli gıda ürünleriyle bilinen Fukuşimalı üreticiler, 2011'deki nükleer felaketten büyük zarar görmüştü.

BİRÇOK ADIM ATTI

Japon hükümeti, geride kalan 8 yıl boyunca bölgede yetiştirilen tüm ürünlerin, titiz bir radyasyon testinin ardından tüketilmesinde sakınca olmadığının güvencesini vermek adına birçok adım attı.

Nükleer felaketin hemen ardından 50 ülke, Fukuşima'nın gıda ürünlerine ithalat kısıtlaması getirmişti. 23 ülke ise halen bu ithalat kısıtlamalarını sürdürüyor.
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Birleşmiş Milletler’den kritik İdlib açıklama

İran'dan ABD'ye tehdit: Savaş gemileriniz füzelerimizin menzilinde

Endonezya'da 154 mahkum firar etti

Türk kökenli milletvekili Kudüs'te gözaltına alındı