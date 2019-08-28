FEDOR bu kez kenetlendi
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) birinci kenetlenme denemesinde başarısız olan Rus insansı robot FEDOR, ikinci denemesinde başarılı oldu.
Rus Sputnik’in haberine göre konuyla ilgili yorum yapan bir NASA TV sunucusu, “Kontakt onaylandı, kenetlenme onaylandı” açıklamasında bulundu. Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları taklit edebilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin de paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. Robotun ISS’te de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edilecek. Rus uzay ajansı Roscosmos yetkilisi Aleksandr Bloşenko, fırlatma öncesinde FEDOR’un elektrik kablolarını bağlayıp keseceğini, tornavida ve yangın söndürücü gibi aletleri kullanacağını söylemişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle