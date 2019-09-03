Feci kaza... Saniye saniye kamerada
Rusyaâ€™da otoyolda hÄ±zla ilerlerken freni patlayan tÄ±rÄ±n iki aracÄ± ezmesi sonrasÄ± meydana gelen trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±. DehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren o anlar ise araÃ§ kamerasÄ±na anbean yansÄ±dÄ±.Â
Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskova ile Voronej-Krasnador ÅŸehirlerini birbirine baÄŸlayan M-8 otoyolunda ilerleyen bir tÄ±rÄ±n aniden freni boÅŸaldÄ±. Meydana gelen kazada ÅŸofÃ¶r freni boÅŸalan tÄ±rÄ±n araÃ§larÄ±n Ã¼stÃ¼ne devrilmemesi iÃ§in ani bir manevra yaptÄ±. Manevrayla birlikte tÄ±rÄ±n kasa kÄ±smÄ± karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen iki otomobili altÄ±na aldÄ±. Feci kazada tÄ±rÄ±n altÄ±na kalan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ ile diÄŸer aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin durumunu aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
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