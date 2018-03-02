Feci kaza... Bir anda paramparça oldu

ABD'nin Arizona eyaletinde yüksek hızlı otomobiller arasında düzenlenen "kalkış yarışı" feci kazaya sahne oldu.

68 yaşındaki sürücü John Force ile 28 yaşındaki Jonnie Lindberg çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Force'un otomobilindeki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu.

Bir anda alev topuna dönen otomobil, Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Force hastaneye kaldırılırdı. Lindberg ise tek başına parçalanmış aracından çıkmayı başardı. Kazadan iki sürücünün de ciddi yaralar almadan kurtulması mucize olarak değerlendirildi.