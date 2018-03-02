Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Feci kaza... Bir anda paramparça oldu

    Feci kaza... Bir anda paramparça oldu

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    ABD'de gerçekleşen 'kalkış yarışı'nda korkunç bir kaza yaşandı. John Force'un sürdüğü otomobil kalkar kalkmaz paramparça oldu.

    ABD'nin Arizona eyaletinde yüksek hızlı otomobiller arasında düzenlenen "kalkış yarışı" feci kazaya sahne oldu.

    68 yaşındaki sürücü John Force ile 28 yaşındaki Jonnie Lindberg çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Force'un otomobilindeki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu.

    Feci kaza... Bir anda paramparça oldu

    Bir anda alev topuna dönen otomobil, Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Force hastaneye kaldırılırdı. Lindberg ise tek başına parçalanmış aracından çıkmayı başardı. Kazadan iki sürücünün de ciddi yaralar almadan kurtulması mucize olarak değerlendirildi.

    Etiketler: ABD , Arizona , Yarış
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri