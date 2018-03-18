FBI’ın iki numarası emekliliğine 26 saat kala kovuldu
ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) iki numarası olan Andrew McCabe emekliliğine sadece 26 saat kala önceki gün geç saatlerde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından görevden alındı.
ADALET Bakanı Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe’in kurumla ilişiğini kestiklerini duyurdu. Özellikle Rusya soruşturmasında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti. Horowitz’in raporunda, azle gerekçe olarak McCabe’nin Clinton Vakfı soruşturmasında oynadığı role işaret ediliyor. McCabe’nin bazı FBI yetkililerini Wall Street Journal’a konuşmaları için teşvik ettiği, sonra da bu konuda müfettişleri yanılttığı öne sürülüyor. McCabe emeklilik hakkı kazabilmek için 50. yaşını bekliyordu. Kovulduğu için bugün hak edeceği emeklilik haklarından yararlanamayacak.
TRUMP MEMNUN
Trump konuya ilişkin tweet’inde, “McCabe kovuldu, FBI’ın çalışkan erkek ve kadınları için muhteşem bir gün - Demokrasi için muhteşem bir gün. Kibirli James Comey onun patronuydu ve McCabe’yi koro üyesi oğlana benzetmişti. FBI’ın en yüksek kademelerindeki yolsuzluk ve yalanların hepsini biliyordu” dedi. Comey ise yanıtında, “Sayın Başkan, Amerikan halkı pek yakında hikâyemi duyacak. Ve kimin onurlu, kimin onursuz olduğuna karar verecek” yazdı.
‘MUELLER’ İLE SAVUNDU
SUÇLAMALARA sert tepki gösteren Andrew McCabe, Trump’ın seçim kampanyası ile Rusya bağlantısını soruşturan Kongre Özel Savcısı Robert Mueller’in çalışmasına dikkat çekerek, “Bu, bu Yönetim’in FBI’ya ve bugüne kadar devam eden Özel Savcı soruşturması çabalarına karşı süregiden savaşının bir parçasıdır. Bu kampanyadaki ısrarları yalnızca Özel Savcı’nın çalışmasının öneminin altını çizmeye hizmet eder” dedi. FBI Başkanı James Comey de, 9 Mayıs 2017’de Trump tarafından azledilmiş yerine Christopher Wray atanmıştı.
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