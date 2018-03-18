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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFBI’ın iki numarası emekliliğine 26 saat kala kovuldu
Dünya FBI’ın iki numarası emekliliğine 26 saat kala kovuldu
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Dünya
18.03.2018 - 00:56, Son Güncelleme:

FBI’ın iki numarası emekliliğine 26 saat kala kovuldu

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FBI’ın iki numarası emekliliğine 26 saat kala kovuldu

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) iki numarası olan Andrew McCabe emekliliğine sadece 26 saat kala önceki gün geç saatlerde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından görevden alındı.

ADALET Bakanı Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe’in kurumla ilişiğini kestiklerini duyurdu. Özellikle Rusya soruşturmasında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti. Horowitz’in raporunda, azle gerekçe olarak McCabe’nin Clinton Vakfı soruşturmasında oynadığı role işaret ediliyor. McCabe’nin bazı FBI yetkililerini Wall Street Journal’a konuşmaları için teşvik ettiği, sonra da bu konuda müfettişleri yanılttığı öne sürülüyor. McCabe emeklilik hakkı kazabilmek için 50. yaşını bekliyordu. Kovulduğu için bugün hak edeceği emeklilik haklarından yararlanamayacak.

TRUMP MEMNUN

Trump konuya ilişkin tweet’inde, “McCabe kovuldu, FBI’ın çalışkan erkek ve kadınları için muhteşem bir gün - Demokrasi için muhteşem bir gün. Kibirli James Comey onun patronuydu ve McCabe’yi koro üyesi oğlana benzetmişti. FBI’ın en yüksek kademelerindeki yolsuzluk ve yalanların hepsini biliyordu” dedi. Comey ise yanıtında, “Sayın Başkan, Amerikan halkı pek yakında hikâyemi duyacak. Ve kimin onurlu, kimin onursuz olduğuna karar verecek” yazdı.

‘MUELLER’ İLE SAVUNDU

SUÇLAMALARA sert tepki gösteren Andrew McCabe, Trump’ın seçim kampanyası ile Rusya bağlantısını soruşturan Kongre Özel Savcısı Robert Mueller’in çalışmasına dikkat çekerek, “Bu, bu Yönetim’in FBI’ya ve bugüne kadar devam eden Özel Savcı soruşturması çabalarına karşı süregiden savaşının bir parçasıdır. Bu kampanyadaki ısrarları yalnızca Özel Savcı’nın çalışmasının öneminin altını çizmeye hizmet eder” dedi. FBI Başkanı James Comey de, 9 Mayıs 2017’de Trump tarafından azledilmiş yerine Christopher Wray atanmıştı.

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