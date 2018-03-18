FBI’ın hedefi Pamela
Wikileaks ile ilgili son iddia: Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, defalarca Julian Assange’ı ziyaret eden sinema yıldızı Pamela Anderson’ı sorguya alıp, ‘gizli devlet sırlarıyla’ ilgili neler bildiğini soracak.
Amerikan magazin haberleri sitesi Radar Online, FBI’ın Amerikalı sinema yıldızı Pamela Anderson’ı sorgulayacağını iddia etti. İddiaya göre FBI, Anderson’a, Amerikan devletine ait gizli sırları ifşa eden Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile ilgili sorular yöneltecek. Pamela Anderson, İsveç’te hakkında ortaya atılan bir tecavüz suçlaması üzerine 2012’de Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne ‘sığınan’ Assange’ı çeşitli kereler ziyaret etti. İddialar üzerine Assange, “FBI’ın yeni bir hedefi var: Pamela Anderson” diye tweet atarken, Anderson da yine Twitter üzerinden ona, ‘işkence kraliçesi’ hashtag’ini de ekleyerek, “Gina Haspel yönetmedikten sonra, FBI’ın sorgulamasına aldırmıyorum” yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta eski CIA Başkanı Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanı olarak atamış, ondan boşalan CIA başkanlığına da, dünyanın dört yanında teşkilatın işkence merkezlerini ‘bizzat’ yönetmesiyle bilinen, Gina Haspel’ı aday göstermişti. FBI’ın başında ise şu anda Christopher Wray var.
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